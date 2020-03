Fonkelnieuwe campus van het BUas in Breda ligt er stralend bij tijdens open dag

BREDA - De open dag van Breda University of Applied Sciences ging zaterdagmiddag gewoon door. Wel met extra doekjes op de toiletten, wel met een waarschuwingsmail op de donderdag over het coronavirus: kom vooral niet als je je niet lekker voelt. De opkomst bleek niet aanmerkelijk minder dan anders.

,,We doen het zo.” Marketing- en communicatiemanager Jan Willem Besselaar van BUas biedt zijn elleboog aan als groet. ,,We proberen het RIVM constant iets voor te zijn met de maatregelen. We hebben iedereen opgeroepen die met klachten zit, vooral thuis te blijven op deze open dag”, legt hij uit. Een drietal Italiaanse studenten met interesse in de school werd vijf dagen geleden gevraagd vooralsnog even in Italië te blijven. ,,Een half jaar geleden liepen hier zo’n zeventig buitenlandse studenten rond, nu zijn het er zo’n dertig. Dat heeft alles met het virus te maken.”

Overzichtelijk

De fonkelnieuwe campus van het BUas ligt er stralend bij. Kim Jansen (15) uit Den Haag doet alvast wat vooronderzoek: zij gaat pas over drie jaar studeren. Hotelmanagement, hier, dat lijkt de voorkeur. ,,Het is hier gezellig, kleinschalig en ik voel me hier echt een persoon. Ik heb al fijne, informatieve gesprekken gehad. Hier geen tientallen gebouwen, maar het is heel duidelijk en overzichtelijk. Dat bevalt me goed”, zegt ze.

Besselaar toont zich gelukkig met hoe het met BUas gaat. ,,Er zitten altijd iets meer dan 7000 studenten hier en dat willen we ook. Een forse groei hoeft niet, we willen dat kleinschalige wat behouden en vooral in kwaliteit groeien”, legt hij uit. ,,Neem ruimtelijke ordening. Het werkveld schreeuwt om mensen. Neem toerisme. Dat is altijd onze populairste opleiding geweest, maar je merkt soms wat angst, met name bij ouders, nu bijvoorbeeld Thomas Cook is omgevallen. Je kunt ook zeggen: de branche heeft verse hersenen nodig. Innovatie. Ondernemerschap. Er liggen júist kansen. Die basis willen wij studenten bieden.”

Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht

De opleiding bestaat voor zo’n 20% uit buitenlandse studenten, een percentage dat eerder groeit dan daalt. Voor Jansen een fijne bijkomstigheid ,,Ik wil zeker stage lopen in het buitenland. Nieuwe culturen leren kennen. Dan is het fijn dat er hier al zoveel nationaliteiten rondlopen.”