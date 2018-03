Foltering en gijzeling in loods Breda: eis tot twee jaar cel

Brrr! Zelfs de ijsvogeltjes hebben 't koud!

20:12 BREDA - In de snijdende wind zit deze ijsvogel te wachten op een goed visje nabij de ijsbaan in Breda. Het is koud, heel koud. Zo koud dat zelfs de ijsvogeltjes het moeilijk hebben met deze strenge vorst. Ze kunnen door het ijs moeilijk bij de vissen die stil en diep in het water zitten. Iets verderop in het Markdal vond fotograaf Ellen Rijken een dode ijsvogel.