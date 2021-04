FNV viert afsluiten arbeidsbeperking-cao in Breda, Roosendaal en Oosterhout: ‘Ze hadden geen cao en verdienden heel weinig’

BREDA/ROOSENDAAL - Met een landelijke estafette viert de FNV het afsluiten van een cao voor mensen met een arbeidsbeperking. Morgen brengt de vakbond een bezoek aan Atea in Breda en donderdag aan de WVS Groep in Roosendaal en MidZuid in Oosterhout.

Bij elkaar bezoekt de FNV 92 sociale werkbedrijven. Volgens bestuurder Marco Schipper van de FNV is er reden voor een feestje. ,,Sinds de afschaffing van de sociale werkvoorziening in 2015 zaten de werknemers met een arbeidsbeperking zonder goede werkafspraken. Daarvoor golden er algemene afspraken voor de sociale werkvoorziening’’, zegt Schipper.

De gevolgen voor de mensen waren aanzienlijk benadrukt Schipper. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vallen sinds die tijd onder de Participatiewet. ,,Ze hadden geen cao en verdienden heel weinig. Daar is nu verandering in gekomen. De werknemers bouwen nu pensioen op, krijgen een reiskostenvergoeding en stijgen ook wat in salaris.’’

Toch is de strijd nog niet helemaal gestreden. Er moet nog door de leden goedkeuring worden verleend aan de afspraken. Schipper: ,,De mensen zelf hebben het voor het zeggen. Wij willen van hen weten wat zij vinden van deze cao. Werknemers die nu lid worden van de vakbond, kunnen ook meedoen aan deze ledenraadpleging. Het is belangrijk dat de mensen om wie het gaat, meedenken en meebeslissen over hun eigen arbeidsvoorwaarden.’’

Het is uiteindelijk de bedoeling dat er bij elk bedrijf twee kralen met het logo van het bedrijf aan een ketting worden geregen door twee werknemers. Aan het einde van de landelijke estafette is er dan een ketting die werknemers Participatiewet van de 92 sociaal werkbedrijven symbolisch met elkaar verbindt. Ook wordt er bij elk bedrijf een toepasselijk cadeautje overhandigd aan de directie.

De cao ‘Aan de slag’ werd 11 februari gesloten tussen de FNV, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Cedris, de branchevereniging voor sociale werkbedrijven. De cao geldt voor de ongeveer 15.000 werknemers die werken in het zogeheten nieuwe beschutte werk of gedetacheerd zijn in een garantiebaan bij een gewone werkgever. De cao vervangt de verschillende lokale regelingen die er nu zijn.