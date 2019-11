FNV verbijsterd: ’Jeugdzorginstelling Juzt wordt alsnog opgedoekt’

Donderdag is personeel, aldus Koppens, ingelicht over de ‘zorgoverdracht’. Die liegt er volgens de FNV niet om: per 1 januari zou Juzt stoppen met de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Eerder werd al bekend dat Juzt-locatie De Vliethoeve in Kortgene op 31 december sluit. Dat geldt ook, aldus Koppens, voor de Roosendaalse vestiging Driekant. Maar in dat geval zou een nieuwe zorgpartij het pand willen kopen en het personeel willen overnemen. De Krabbebossen in Rijsbergen zou uiterlijk in de eerste drie maanden van 2020 verkocht of overgenomen moeten zijn.