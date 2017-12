'FNV is ons op het dorp liever kwijt dan rijk'

RIJSBERGEN - Ze kappen met hun vakbondsspreekuur. Zoals vroeger wordt het toch nooit meer. FNV-verdriet in zaaltje 7. ,,Het is fout gegaan na de fusies", verzucht kaderlid Bastiaansen, 'Jan van de bond' zoals ze hem in Rijsbergen noemen.

'Ellende'

Volledig scherm Rooms Katholiek Werkliedenverbond © FNV ,,De ellende begon toen die verschillende FNV-bonden zo nodig bij elkaar moesten komen. Bouw, Abvakabo, Bondgenoten, KIEM, noem ze maar op. Wij zijn bouwvakkers, wij hielpen elkaar. Zestig jaar lang. Maar de FNV gooit alles op een hoop, wil de boel centraliseren, zit niet meer op ons te wachten. Nee, je moet tegenwoordig 088 bellen en hopen dat je ooit iemand aan de lijn krijgt, of online je vragen sturen. Zo gingen wij nooit met elkaar om."

Zaaltje 7

De stemming is bedrukt in zaaltje 7 van ontmoetingscentrum Koutershof in Rijsbergen. De zeven kaderleden die zich de voorbije jaren bekommerden om hun broeders bij de bond, hebben net het laatste spreekuur gedraaid. Deden ze iedere week een uurtje. En tot op de laatste dag kwam er werkvolk met vragen. Over hun werk, hun salaris, de vakantiedagen, rechten en plichten. Daarmee verdwijnt het laatste spreekuur op dorpsniveau in West-Brabant en kunnen vakbondleden alleen nog in enkele grotere steden terecht voor een persoonlijk advies.

Volledig scherm Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging © FNV ,,Wij voorkwamen schade. Dat mensen in problemen kwamen. Dan had je het over arbeidscontracten of verzekeringen, bijvoorbeeld. Of we probeerden dingen met hun bazen te regelen, te bemiddelen in conflicten of te zorgen dat afspraken wél werden nagekomen. Want er bestaan nu eenmaal slechte werkgevers. Terwijl er ook bazen waren die zaken verkeerd deden uit onwetendheid. Die hielpen wij zelfs ook."

Vakantiebonnen

Bijna alle dorpen hadden vroeger zo'n spreekuur van de bouwbond. De tijd van het Rooms Katholiek Werkliedenverbond en later de Katholieke Arbeidersbeweging. Daar konden de bouwvakkers hun bij elkaar gemetselde en getimmerde vakantiebonnen verzilveren in guldens. Met Kerst, met Pasen, als de grote vakantie aanbrak. Werklozen lieten zich er inschrijven, werden daar ook uitbetaald.

Die spreekuren zijn voorgoed verleden tijd. De FNV ijvert momenteel voor zogeheten Vakbondshuizen in de grotere gemeenten, wil zo'n 35 van die 'actiecentra' in het hele land. Nu Rijsbergen - dat ook een regiofunctie had - is gesloten, kunnen de vakbondsleden in West-Brabant nog op spreekuren terecht in Roosendaal, Zevenbergen, Breda, Gilze en Oosterhout.

Soep

De 74-jarige Jan van de bond heeft de tijd nog meegemaakt dat ze de contributie bij de leden ophaalden. Dat bouwvakkers bij de familie Bastiaansen thuis tussen de soep en de aardappelen door om hulp aanklopten. ,,Mijn vader Geert begon er hier in Rijsbergen al mee in 1954. Ik groeide daar mee op, nam het later over, ben al meer dan vijftig jaar in allerlei functies bezig."

Verdriet

Volledig scherm FNV © FNV Het doet hem als vakbondsman verdriet dat dit tijdperk voorbij is. En het 'vraagbaakwerk van de moderne consulent' is er volgens hem niet beter op geworden. Onverholen klinkt de kritiek, hoewel Jan liever niet het eigen nest zou willen bevuilen. ,,Het klikt nog steeds niet in die fusiebond. Een hoop bla-bla, maar verder... Leden krijgen te weinig informatie, weten niet waar ze terecht kunnen. Toen we nog een echte Bouwbond hadden, was het helder, ware er themadagen, informatieavonden, konden wij als kaderleden op het dorp goed werken. Tegenwoordig is steun en waardering ver te zoeken. Krijg je van hogere bondsbonzen totaal geen feedback op het lokale werk, maar achteraf alleen negatieve kritiek. Dan gaat de lol wel over."

'Effectiever'

FNV-bestuurder 'lokaal' Matthijs van Manen heeft best begrip voor de klaagzang van Bastiaansen in het dorpshuis. Hij sprak de voorbije periode enkele malen met de kaderleden daar.

,,Ze hebben een punt, er is door de fusie veel veranderd. We moesten van die verschillenden bonden met al hun plaatselijke afdelingen naar een effectievere organisatie met netwerken. Maar daarin willen we juist naar meer spreekuren. Jongere vakbondsleden doen veel online, maar er blijven mensen met behoefte aan iemand tegenover zich. Ook in Rijsbergen, daarom betreur ik het besluit. Het is niet zo dat ze van ons moesten stoppen, dat heb ik meermaals aangegeven, maar deze beslissing hebben ze zelf genomen omdat ze het gevoel hadden dat ze niet meer konden wat ze eerder deden."

