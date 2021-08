Floris knijpt Marloes’ keel dicht en is inmiddels ook het respect voor zichzelf kwijt

'Ik schaam me kapot dat ik hier moet zitten", zegt Floris van W. tegen de rechter. De 34-jarige Bredanaar woont deels in Frankrijk, waar hij een eigen zaak heeft en in de weekenden woont hij bij zijn moeder. Tot voor kort was hij, wanneer hij in Nederland was, meestal bij zijn vriendin Marloes te vinden. Maar dat ging fout. Heel erg fout.