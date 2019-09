Floor was eigenzinnig en altijd in voor een feestje

Julot, Loes, Bente, Hannah, Emma en Freeke zitten aan de grote tafel in de ouderlijke woning van Floor. Ze kennen elkaar van hockey of van school. Dankzij Floor is hun vriendschap het afgelopen jaar nog hechter geworden. ,,Ik kreeg die zondagmorgen een app-berichtje van Alice, de moeder van Floor, dat Floor was overleden”, vertelt Julot. ,,Ik snapte er niets van. We waren op dat moment met een deel van ons hockeyteam uit Prinsenbeek bij Hockeyloverz, een festival. De ouders van Floor hadden haar daar zaterdagochtend opgehaald, omdat zij naar huis wilde. Er was verder niks bijzonders gebeurd.”