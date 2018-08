Flitsende start voor Bruisend Ginneken

Jené staat 'aan', zoals hij het zelf noemt. Hij presenteert, organiseert en vormt het aanspreekpunt van het evenement. Zijn oortje staat dan ook roodgloeiend. ,,Maar zoals het nu gaat, is het goed. Volgens mij is het nog nooit zo druk geweest op de woensdag", kijkt hij tevreden in het rond. Een goed evenement valt of staat bij goede publiekstrekkers, stelt hij. Dat bewees Samantha Steenwijk ook wel. Het lukt de finaliste van The Voice of Holland haast moeiteloos om de Ginnekenmarkt vol én mee te krijgen.

Na afloop verdrongen handtekeningenjagers zich dan ook rond de Voorburgse, waaronder de Tilburgse Demi Noldus. Ze is speciaal naar Bruisend Ginneken gekomen voor Steenwijk. ,,Ze is zo goed en ze heeft zo'n mooi karakter. Ze verandert niet door de roem", legt ze uit. Ze heeft twee mokken bij zich, vol foto's van Steenwijk en haarzelf samen. Eén ervan is voor de zangeres, met een persoonlijke boodschap erop. De ander heeft ruimte voor een handtekening. ,,Ze krijgt natuurlijk heel veel cadeaus van haar fans, dus wilde ik haar iets unieks geven." En over het evenement zelf: ,,Het is gek, ik studeer in Breda, maar ben hier nog nooit geweest. Het ziet er echt hartstikke gezellig uit, maar ik moet morgen helaas wel werken."

Organisator Jené wijst op de aankleding, de verlichting, de sfeer. ,,Vorig jaar was een soort overgangsjaar, met een wisseling van het bestuur. Dit jaar ben ik al begonnen in januari met de voorbereidingen en staat het. Het geluid is beter, de podia staan net iets logischer, ik denk dat het ook zeker aantrekkelijker geworden is."