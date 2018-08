Flinke zak wiet, 4000 euro en telefoons in auto: mannen uit Breda en Rucphen opgepakt

Lezerstour­win­naar Sam (5) straalt, op zijn splinter­nieu­we fiets

9:15 ETTEN-LEUR/PRINSENBEEK - Hij kan nog nét niet bij de trappers, maar als het aan Sam Martens ligt racet hij zo naar huis. De 5-jarige (,,bijna 6'') uit Prinsenbeek is de jongste Lezerstourwinnaar ooit uit de geschiedenis van BN DeStem. Daarom mocht hij gistermiddag een fiets en een grote snoepzak in ontvangst nemen op de redactie in Etten-Leur.