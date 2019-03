Flinke taakstraf voor ontucht met dronken vrouw (25) uit Breda

Uit de bewijsmiddelen blijkt niet dat er sprake was van psychische druk of dreiging. Maar de rechtbank concludeert wel dat er ontuchtige handelingen zijn verricht met de vrouw, die in verminderde staat van bewustzijn verkeerde en geen seks wilde.

Normaal gesproken staat daar celstraf op. Maar in de strafmaat telt mee dat de zaak redelijk ‘gedateerd’ is en de grote impact die het voorval ook voor de jeugdige dader heeft gehad. Hij zou bedreigd worden door de familie van het meisje.

Betrouwbaar

De rechtbank acht de verklaring van het slachtoffer consistent en betrouwbaar. Zij heeft gezegd dat de jongen haar hand naar zijn penis bracht en heen en weer bewoog. De jongen heeft lang volgehouden dat er niets was voorgevallen. Pas toen het NFI had vastgesteld dat het sperma op haar broek van hem afkomstig was, gaf hij toe dat er wél iets was gebeurd. Maar, zij zou het initiatief hebben genomen.

In zedenzaken is het vaak het ‘ja’ van het slachtoffer, tegen het ‘nee’ van de verdachte. Maar in dit geval ziet de rechtbank voldoende ondersteunend bewijs in het NFI-rapport.

Quote Ik lag daar hulpeloos. Ik riep om papa en een ambulance Slachtoffer

De nu veroordeelde jongeman, zijn 22-jarige vriend en de vrouw hadden aanvankelijk een gezellige avond op 28 augustus 2016. Er werd in het huis véél gedronken. Ook het meisje deed mee, terwijl ze helemaal niet tegen alcohol kan.

Borsten betast

Kort na de seksuele handelingen ging ze onderuit door het overmatige drankgebruik. De jongens legden haar op de bank. ,,Ik lag daar hulpeloos. Ik riep om papa en een ambulance”, zei ze tijdens de zitting. Ze moest uiteindelijk inderdaad per ambulance naar het ziekenhuis.

De jongens zouden toch nog haar borsten hebben betast. De rechtbank vindt alleen haar verklaring daarover echter onvoldoende voor een veroordeling. Zij kon in haar toestand niet hebben gezien of geweten wie dat deed. De 22-jarige verdachte werd dan ook vrijgesproken.