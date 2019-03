Flinke strop Bavelselaan: bomenkap met liefst een jaar uitgesteld

BREDA - De wet van Murphy slaat genadeloos toe in de Bavelselaan in Breda. Het groot onderhoud van de straat werd al in 2012 aangekondigd, maar kan door alle tegenslagen pas in de loop van 2021 afgerond worden, blijkt nu. De kap van 35 bomen is met een jaar uitgesteld. De nieuwste strop.

De gemeente Breda wilde deze week beginnen met de kap van 35 bomen in de Bavelselaan, tussen de Brigidastraat en de Overakkerstraat. Borden waren al geplaatst, bewoners hadden de auto elders geparkeerd.

Op het allerlaatste moment trok de Omgevingsdienst echter aan de bel. Het ecologisch rapport was niet meer geldig. Dat had de gemeente al in 2016 ingediend, maar door een juridische twist met omwonenden, moesten de werkzaamheden uitgesteld worden. Een uitstel dat te lang duurde, zo blijkt.

Om weer een ontheffing voor de kap te krijgen, moet Breda nu een compleet nieuw ecologisch rapport samenstellen. ,,Daar gaan een aantal maanden overheen, want we moeten door de verschillende seizoenen heen de situatie in kaart brengen”, schetst wethouder Greetje Bos. Een van de zaken waarop gecontroleerd moet worden, is de aanwezigheid van vleermuizen.

Februari 2020

In september of oktober moet dat nieuwe ecologisch onderzoek klaar zijn In november kan de gemeente dan een nieuwe ontheffing aanvragen. De Omgevingsdienst beoordeelt die aanvraag, waarna nog ruimte is voor bewoners om opnieuw bezwaar in te dienen. Bos: ,,Als alles goed verloopt, kunnen we in februari 2020 de kap weer hervatten.” De planning is dat de straat in de loop van 2021 opgeleverd wordt.

,,Wij balen hier ontzettend van”, zegt Greetje Bos. ,,Het duurt al heel lang. Je verliest bijna het zicht op het mooie resultaat. Maar we moeten ons wel aan de regels houden. En in de tussentijd zorgen we ervoor dat de straat bereikbaar blijft en dat bewoners goed geïnformeerd worden.”

Quote Je verliest bijna het zicht op het mooie resultaat. Maar we moeten ons wel aan de regels houden Greetje Bos, wethouder Breda

Overlast beperken

Naast de kap van de bomen moeten de gas- en waterleidingen en het riool worden vervangen, en de straat worden heringericht. In een brief aan omwonden schrijft de gemeente: ‘In de tussentijd doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor de bewoners waar mogelijk te beperken. Er worden periodieke controles gehouden en onderhoudswerkzaamheden gedaan waar het kan en volgens de regels in deze fase ook mag.’