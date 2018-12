Flinke rookontwikkeling bij brand in uitvaartcentrum Zuylen in Breda

Depla blij met optie om drugspan­den sneller te kunnen sluiten

11 december BREDA - Burgemeester Paul Depla van Breda is blij met de wetswijziging die het mogelijk maakt om sneller drugspanden te sluiten. De Eerste Kamer stemde er dinsdag mee in dat burgemeesters woningen nu ook op slot kunnen doen als er chemicaliën of apparatuur zijn gevonden waarmee drugs gemaakt kunnen worden.