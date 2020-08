Flinke respons op enquête Koepel: wonen en horeca scoren, maar ook museum en campus

De Koepel is Rijksmonument

De Koepel is een Rijksmonument (1886), in 2014 kwam de functie van gevangenis of penitentiaire inrichting (De Boschpoort) te vervallen. Eerst kwam er een tijdelijke opvang voor vluchtelingen in, daarna werd de Koepel gedoopt in FutureDome, met bedrijfjes en initiatieven. Het terrein omvat 3,3 hectare.