Flink veel nieuwe sociale huurwoningen in Zundertse nieuwbouwwijk de Tuinderij

Column ‘Nostalgie is achteruit­dro­men las ik laatst; mooi verwoord en o zo toepasse­lijk op de Parel van het Zuiden’

Uiteraard hadden wij het singletje ook in huis. Gekocht bij de vertolker zelf in zijn kleine winkeltje op de Nieuwe Haagdijk. Aan de hand van mijn moeder was ik erbij. Het hoesje staat in mijn geheugen gegrift. Een korrelige zwart-wit foto, de zanger in een lange jas, links van een koukleumende NAC-selectie. Zwart vinyl, donkerblauw label, 45 inch, ‘Mina oh Mina’ op de B-kant. Een relikwie.

23 april