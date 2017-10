Flexibele muzikanten en band om 'ziel' van Kielegats carnaval te redden

Schrik zit er goed in bij jongens die in Breda van bed werden gelicht

12:10 BREDA - De schrik zit er goed in bij de elf jongens die dinsdag in Breda van hun bed zijn gelicht, op verdenking van het aftuigen van een 13-jarige leerling van het Newman College. De gecoördineerde arrestaties in de vroege uren hebben ook op hun families diepe indruk gemaakt. Een zusje van een van de verdachte minderjarigen was zo van slag door het onverwachte politieoptreden, dat ze in haar bed plaste.