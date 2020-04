Fleur van Muiswinkel nieuwe directeur BredaPhoto

Het is voor het eerst dat het tweejaarlijkse fotofestival een directeur heeft. Een stap waarmee BredaPhoto: ,,Investeert in een verdere professionele ontwikkeling als internationaal festival", aldus bestuursvoorzitter Bart Straatman van BredaPhoto.

Coronacrisis

Van Muiswinkel, die de laatste jaren artistiek coördinator was van de Contour Biënnale van Mechelen in België, staat meteen bij haar aantreden in Breda voor een forse uitdaging. Het coronacrisis houdt de wereld in zijn greep.

BredaPhoto is van 9 september tot en met 25 oktober. Vooralsnog gaan de voorbereidingen volop door. Straatman: ,,Het is een natuurlijk een vreemde tijd waarbij we niet weten hoe het in de nabije toekomst allemaal gaat lopen. Maar als bestuur blijven we ons richten op de toekomst van het festival.”

Uitdagende start

Daar sluit de nieuwe directeur zich volledig bij aan: ,,Gezien de huidige situatie en de impact van het corona virus, zal het een ongewoon uitdagende start zijn. Desalniettemin zal ik, samen met het team, alles op alles zetten om dit jaar BredaPhoto Festival door te laten gaan en de aankomende jaren dit tweejaarlijks festival verder internationaal op de kaart te zetten.”

Van Muiswinkel vindt het een eer te mogen werken voor BredaPhoto en noemt het, onder meer vanwege de maatschappelijk relevante thema's, de sterke selectie van fotografen, het oog voor jong talent en de spreiding over de stad: ..Hét fotografiefestival van Nederland.”