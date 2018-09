'Flatspringers' verdacht van moord op Soufian pro forma voor de rechter

liveBREDA - In de rechtbank in Breda vindt woensdagochtend een pro formazitting plaats in de rechtszaak rond de moord op de 25-jarige Soufian Zouagh. Die vond plaats in januari in een flat in de Roeselarestraat in Breda.