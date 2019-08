‘Flatspringer’ Breda zou hasj en telefoons bajes in smokkelen

Verdachte (16) doodsteken 15-jarige Megan uit Breda blijft vast, jongen verdacht van moord of doodslag

14:56 BREDA - De 16-jarige verdachte van het doodsteken van zijn 15-jarige klasgenote Megan in Breda moet twee weken langer in voorarrest blijven. Dat heeft de rechter-commissaris donderdag besloten bij de voorgeleiding van de jongen in de rechtbank van Breda. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van moord of doodslag.