Flatspringende verdachten liquidatie Breda blijven vastzitten, ‘debacle’ bij vervoer naar rechtbank

Kom naar de open dag van BN DeStem in Roosendaal

14:53 ROOSENDAAL - Roosendaal, we komen eraan! Vanaf woensdag zitten we met onze BN DeStem-redacties Roosendaal, Bergen op Zoom en Etten-Leur/Moerdijk in het prachtige gebouw van Alwel. Midden in de stad, vlak bij onze lezer. En dat willen we graag met u vieren met een open dag.