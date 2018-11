Flatspringende moordverdachten Roeselarestraat Breda blijven vastzitten

Airbnb: ‘Ben er op tijd bij, anders is de brand niet meer te blussen’

12:04 BREDA - Toeristen die via Airbnb een kamer of flatje huren in Breda. Het zijn er nog maar een paar honderd per jaar. Maar hun aantal groeit. Dat betekent dat de gemeente snel met beleid moet komen om die groei aan banden te leggen. ‘Ben er op tijd bij, anders is de brand niet meer te blussen.’