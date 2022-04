Fitnesshal in de Koepel voor Oekraïense vluchtelingen: ‘Dit is een plek om te landen’

Het is wonderlijk hoe dit iconische gebouw in Breda, de voormalige Koepelgevangenis (Rijksmonument, 1886), zo snel is omgetoverd in een comfortabel woonverblijf voor de vluchtelingen uit Oekraïne. ,,Dit is ons Kruidvat”, grapt Judith van Os, directeur Koepel Breda, speciaal opgericht voor de opvang, als we een geïmproviseerd winkeltje in stappen, bomvol met ingezamelde spullen voor verzorging, van tandpasta's tot shampoos.