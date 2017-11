FIOD houdt Bredanaar aan vanwege witwassen

De fiscale opsporingsdienst legde beslag op twee woningen in Breda en 10.000 euro cash geld. Het vermoeden is dat deze aankopen werden betaald met geld uit criminele activiteiten omdat de legale inkomsten van de verdachte daarvoor niet toereikend zijn.

Vijf onderzoeken

De afgelopen weken werd tijdens vijf afzonderlijke witwasonderzoeken voor bijna een miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, cash of luxe goederen. Naast het onderzoek in Breda, waren er drie beslagleggingen in Den Haag en een in Amsterdam. In totaal werden vier verdachten aangehouden.