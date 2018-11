FIOD en douane ontdekken per toeval machines voor productie van illegale sigaretten in Hazeldonk

Drugs en vuurwapens in een flat: is het wel veilig bij de buren?

10:17 BREDA - De gedachten van de Bredase burgemeester Paul Depla gingen zaterdagavond direct terug naar de dodelijke schietpartij in een flat in de Bredase wijk IJpelaar, begin dit jaar. Moord na een mislukte drugsdeal, middenin een rustige woonwijk. Ook nu weer, een combinatie van drugs en vuurwapens, in een tamelijk anonieme flat. Hoe weet je of het nog veilig is bij de buren?