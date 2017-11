Financiële problemen voor Breda Barst door hevige regenval

Oplossing

Volgens voorzitter Jurgen Blommaert is het evenement dat al 22 jaar bestaat niet direct in gevaar, maar moet er wel iets gebeuren. ,,Die 23ste editie gaat er wel komen, daar ben ik niet zo bang voor. Maar er moet wel een oplossing komen voor de tegenvallers die we in september hebben gehad.''

Blijft gratis

Breda Barst dat altijd gratis toegankelijk is geweest voor het publiek, zou bij de komende editie kunnen overwegen entree te gaan heffen voor de tientallen popacts die twee dagen lang in het park optreden. Maar daar ziet Blommaert niets in. ,,Dat is niet iets waar we direct aan denken. Breda Barst was altijd gratis en dat willen we het liefst zo houden.''