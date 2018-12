Financiële lucht in Zundertse begroting blijft uit

ZUNDERT Een poging van de Zundertse gemeenteraad om extra geld vrij te maken om belangrijke plannen uit te kunnen voeren, is niet helemaal geslaagd. Burgemeester en wethouders kunnen niet veel met de suggesties van de raad, zo bleek onlangs.

Eén en ander kwam ter sprake tijdens een politieke Rondevergadering. Het college kwam terug op plannen die in november waren geopperd tijdens de begrotingsbehandeling.

Toen maakte de raad zich zorgen over het minimale bedrag van iets meer dan 8000 euro dat op de begroting ‘over’ was om in 2019 uit te kunnen geven aan nieuwe zaken.

Bestuursopdrachten

Erg weinig, luidde het oordeel. Zundert heeft na de verkiezingen raadsbreed zes ‘bestuursopdrachten’ geformuleerd. Zaken die volgens alle politici zo belangrijk zijn dat ze de komende vier jaar op de rails moeten worden gezet.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de huisvesting van de basisscholen en het doortrekken van de randweg. Zes zaken waarvoor op de begroting geen bedrag is opgenomen, maar die wel geld gaan kosten.

Omspitten

Vandaar dat de raad in november de begroting omspitte op zoek naar iets waar eventueel op kon worden bezuinigd. Het leidde tot de vraag of voor specifiek vier onderwerpen per se in 2019 geld moest worden gereserveerd.

Het ging daarbij om de buurtsportcoach (75.000 euro), het jongerenwerk (45.000 euro), de Streekomroep (27.310 euro) en een extra BOA, een buitengewoon opsporingsambtenaar (115.000 euro).

Preventie

Tijdens De Ronde bleek het college pal achter die begrotingsposten te staan. Zo wees wethouder Twan Zopfi (CDA, Sociaal Domein) er op dat een buurtsportcoach en het jongerenwerk preventief van groot belang zijn. Door investeringen aan de voorkant, is ellende achteraf, die vaak veel duurder is, te voorkomen. Wel wees hij erop dat 35.000 euro van de buurtsportcoach van het Rijk komt. Dat bedrag is dus ‘over’.

Burgemeester Leny Poppe-de Looff meldde dat om de veiligheid te kunnen waarborgen er meer capaciteit voor handhaving nodig is. Een extra BOA is nodig. Het bedrag voor de Streekomroep, tot slot, zou alleen kunnen vervallen als uit een evaluatie in 2019 blijkt dat de omroep niet aan gestelde verwachtingen en eisen voldoet.

Wel op begroting

Overigens wees wethouder Johan de Beer er op dat de zes bestuursopdrachten in 2019 nog in slechts voorbereiding zijn. ,,En de kosten daarvoor zijn opgenomen in gewone posten voor ambtelijke uren en dergelijke.”