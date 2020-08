Financiële bijdrage voor Van GoghHuis: ‘Lucht om het jaar door te komen’

ZUNDERT - Goed nieuws voor het Vincent van GoghHuis in Zundert. De instelling heeft 20.000 euro gekregen van het Kickstart Cultuurfonds.

Dat bedrag is erg welkom, zegt directeur Ron Dirven van het Van GoghHuis. Weliswaar compenseert het niet volledig de financiële verliezen die zijn instelling opliep tijdens de coronacrisis. ,,Het geeft ons lucht om het jaar door te komen.”

Compensatie coronacrisis

Het Kickstart Cultuurfonds werd in juli in het leven geroepen. De BankGiroLoterij en een groot aantal private fondsen als het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vanden Ende Foundation vulden het (met steun van het ministerie van OCW) met in totaal 16 miljoen euro.

Met bijdragen uit die pot ondersteunt het tijdelijke fonds spelers in de culturele sector die veelal buiten bestaande corona-compensatieregelingen vallen. Het geld is hard nodig. Zelfs nu culturele instellingen als theaters en musea sinds juli weer bezoek kunnen ontvangen. Door de eis dat iedereen anderhalve meter afstand moet houden, is er minder publiek en blijven de inkomsten achter.

Erin gehakt

Dat de coronacrisis er financieel heeft ingehakt, weet Dirven als geen ander. Maanden was het Van GoghHuis noodgedwongen gesloten, terwijl de exploitatiekosten doorliepen. Eenmaal open: ,,Konden we minder bezoekers ontvangen.”

Toch: ,,Hebben wij niet te klagen. Weliswaar bleven de buitenlandse toeristen grotendeels weg, daar stond tegenover dat veel mensen in eigen land op vakantie gingen. In juli en -tot België sloot- ook in een deel van augustus konden we rekenen op een toename van het aantal Nederlandse en Belgische bezoekers.”

Aanpassingen

Neemt niet weg: ,,Dat wij fysiek en inhoudelijk aanpassingen hebben moeten doen.” Een grote publiekstrekker als de geplande expositie van de wereldwijd bekende fotograaf Ruud van Empel is (op verzoek van de kunstenaar) van september verplaatst naar maart 2021.

Daarvoor in de plaats exposeert het Van GoghHuis vanaf volgende week werk uit eigen collectie van hedendaagse beeldend kunstenaars die zich (al dan niet tijdens een verblijf in het gastatelier in Zundert) lieten inspireren door Vincent van Gogh. Die grote expositie trapt het Van GoghHuis 5 en 6 september af met open dagen.