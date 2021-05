Finale NAC? Bij Krisje aan de Haven kijken ze er om 6.00 uur al naar uit

BREDA - Zondagochtend. Terwijl Breda rond een uur of half elf langzaam tot leven komt, er zelfs links en rechts al geel-zwarte shirtjes in het straatbeeld zijn te zien, is het bij Krisje aan de Haven al uren gezellig. Stipt zes uur ‘s ochtends: ,,Toen zaten we hier”, lacht Mia Giesbergen.

Het is Mia aan te zien. Hier zit een NAC-fan in hart en nieren. NAC-muts, NAC-sjaal en knalroze ochtendjas. Al heeft die laatste weinig met NAC te maken.

Vol terras

Zij heeft er zin in vandaag. En ze is duidelijk niet de enige. Op het volle terras van Krisje aan de Haven vloeit het bier rijkelijk, is de sfeer uitgelaten. NAC voetbalt vanavond. ,,En wint natuurlijk”, zegt Kris van Eenennaam van Krisje aan de Haven.

Hij laat een filmpje zien. ,,Om vier uur ging de wekker”, zegt hij. Kleren aan, naar zijn café, even één flügeltje en knallen. Hij lacht even. Dat uitgerekend deze zondag NAC de finale speelt tegen NEC, is een bijzonder mooi toeval voor de uitbater van het NAC-café. Hij had namelijk sowieso al een actie gepland voor vandaag.

Rutte-4-bier-ontbijt

,,Onmiddellijk toen bekend werd dat de terrassen van ‘s ochtends zes tot ‘s avonds acht open mochten zijn, bedacht ik dat ik daar deze zondag iets ludieks mee zou doen.” Het werd het Rutte-4-bier-ontbijt. ,,Met meteen al om zes uur vanochtend het eerste blad bier”, zegt hij.

Vijftig man kwam er vroeg in de ochtend op af. En bij toeval vrijwel allemaal NAC-fans. Zoals Mia. Die om half vijf de wekker hoorde gaan. Niet dat het veel uitmaakte: ,,Ik heb sowieso geen oog dicht gedaan vannacht.” De spanning, hè. Want Mia is erbij. ,,Ik heb een kaartje voor het stadion.”

Televisie

Dat geldt niet voor haar gezelschap Martin en Sylvia van Onlangs. ,,Nee”, zeggen zij. Heel erg vinden ze dat niet. Voor Martin (met Red Bull-muts) is stiekem zelfs de Formule-1-race vanmiddag een stukje belangrijker.

Intussen kijkt in zijn café Kris al een beetje vooruit . Zijn terras zit de hele dag mudvol. ,,Alles is gereserveerd.” En: ,,Ja, allemaal NAC-supporters.” Hij mag geen televisie buiten zetten, mag zelfs het geluid van de wedstrijd niet streamen. ,,Superjammer”, vindt hij. ,,Maar we hebben een tv in de keuken gezet. Daar volgen we na zes uur de wedstrijd op. Alles wat er gebeurt roepen we door naar het terras.” Zo kan iedereen het op afstand toch volgen. Als zij niet thuis kijken, zoals sommigen zondagochtend zeggen. Of naar P5 gaan. ,,Want liefst willen we er bij zijn", is het geluid.