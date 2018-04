Film over Zundertse harmonie is herkenbaar in elk dorp

ZUNDERT - ,,Als je weet wat er speelt, weet je wat er gespeeld moet worden." Die woorden van de Zundertse theatermaker Peter Dictus zijn de leidraad voor de film 'Wat speelt er'. Daarin volgt regisseuse Ellen Blom uit Utrecht de totstandkoming van de theatervoorstelling Harmonie. Maandag 23 april is in Zundert de première.

Blom maakte haar productie in opdracht van de stichting Theater NV. Die wilde een film over de betekenis, het nut en de functie voor de samenleving van amateurtheater. Blom: ,,Uit de lijst die ik kreeg toegestuurd met producties uit heel Nederland, sprong die in Zundert er voor mij onmiddellijk uit."

Theatervoorstelling

Harmonie is een theatervoorstelling die Dictus maakte op verzoek van de vorig jaar jubilerende 175-jarige Koninklijke Harmonie Nut & Vermaak uit Zundert. De muzikanten spelen er samen met acteurs van Het Zunderts Toneel.

Een combinatie die Blom interesseerde. ,,Juist omdat het om een harmonie gaat. Lokaler kan bijna niet." Klopt, blijkt uit wat bijvoorbeeld Piet van Overveld uit Zundert in de film zegt: ,,Ik zou me niet kunnen indenken dat Zundert geen harmonie had." Of, zoals een ander het verwoordt: ,,Een dorp zonder muziek is als een bos zonder bomen."

Dictus gaat in de film zelfs nog een stapje verder. ,,De harmonie beweegt muzikaal op de emoties van het dorp." Tekent volgens hem de ziel. En juist dat prikkelde Blom. Want wat is die ziel, wat zijn de emoties? ,,Wat leeft er dan?" Wat speelt er, zoals Dictus het zegt, dat dus kennelijk per se gespeeld moet worden?

Arbeidsmigratie

Die inhoud bleek al snel duidelijk. Dictus koos de harmonie als metafoor voor de samenleving. Nam als uitgangspunt de arbeidsmigranten die een derde van de Zundertse bevolking vormen, maar nauwelijks zichtbaar zijn. Niet deelnemen aan het verenigingsleven, dat, zoals een Zundertenaar zegt: ,,Heel open is voor Zundert zelf, maar ook gesloten is als het om buitenstaanders gaat."

Wat gebeurt er met de harmonie, de eensgezindheid, met de onderlinge verbondenheid, als zich toch buitenstaander aandient? Dat wilde Dictus onderzoeken. Wat meteen een metafoor is voor iets wat veel groter bezig is. De disbalans in de samenleving. De kennelijke angst die er voor migratie, nieuwkomers. Een dubbele laag die de voorstelling extra interessant maakte. Blom: ,,Met het kleine vertel je zo het grote."

Harmonie

Blom vertelt hoe ze aanvankelijk de focus wilde leggen op wat de voorstelling zou doen met het publiek. ,,Maar dat kantelde gedurende het maakproces." De aandacht kwam bij de harmonie te liggen.

Muzikanten die niet gewend zijn het toneel te spelen. Die aanvankelijk soms zelfs weerbarstig het traject in gingen, om uiteindelijk vol overgave te spelen. Hand in hand met een groep Syrische vluchtelingen die deelnamen aan het stuk. En ontroerd gadegeslagen door arbeidsmigranten die waren uitgenodigd te komen kijken.

Blom vindt dat 'Wat speelt er' goed laat zien wat cultuur teweeg kan brengen. Op meerdere vlakken. Zij hoopt dan ook dat de film niet alleen theatermakers, maar ook beleidsmakers bereikt. Zodat die met eigen ogen zien: kijk, dit speelt er.