Film Becoming Vincent in pastorie Zundert geschoten

ZUNDERT - Een scene uit de film Becoming Vincent werd maandag in de pastorie in Zundert geschoten. De acht minuten durende film werd speciaal voor de Van Gogh-musea in Zundert, Etten-Leur en Nuenen gemaakt.

Terwijl vader Peter zijn drie kinderen Boet, Victorine en Roar lesgeeft aan de keukentafel en vertelt over diverse vogels, is de 10-jarige Boet continu afgeleid. De dromerige jongen tekent de vogels liever. We zien het tafereel gebeuren door zijn ogen. Het vertoont overeenkomsten met de jonge Vincent van Gogh, die soortgelijke situaties gehad moet hebben. Soms kijkt hij naar zijn vader - Theodorus van Gogh - als hij zijn aandacht opeist. Liever is hij bezig met de steeds fraaier wordende tekening, die voor zich ligt. De scene werd maandag in de pastorie in Zundert geschoten en is onderdeel van de op handen zijnde film Becoming Vincent, dat speciaal voor de Van Gogh-musea in Zundert, Etten-Leur en Nuenen geschoten wordt.

Drie verhaallijnen

De film van 8 minuten kent drie verhaallijnen. Drie karakters, die allen op hun eigen manier overeenkomen met de belevingswereld van Van Gogh. Acteur Boet, die de jonge jongen speelt, heeft letterlijk een camera op het hoofd. We kijken vanuit zijn point of view. Soms zien we zijn handen, als hij tekent of met zijn telefoon bezig is. Dat geldt ook voor de andere verhaallijnen: dat van de 30-jarige kunstenares, op zoek naar waardering en de 60-jarige reiziger. Van hen horen we slechts de voice-over, te zien krijgen we ze niet.

,,In de brieven met zijn broer Theo staat dat Vincent in de tuin graag naar vogels keek, dat vond ik een leuk gegeven", legt regisseur Sander Ligthart uit. Vincent van Goghs liefde voor de natuur, voor vernieuwende kunst en voor het alledaagse komt in de film naar voren.

Een ander concept

De drie verhalen zijn allen in het hier en in het nu. ,,We wilden iets nieuws, een ander concept", vertelt producer Silva Munsters van Veldkamp Produkties. ,,Er zijn al veel films gemaakt over Van Gogh, dit is een hele andere invalshoek." Door te kiezen uit drie verschillende personages, willen de makers duidelijk maken dat in iedereen een beetje Van Gogh zit.

De film zal vertoond worden bij de drie Brabantse Van Gogh Heritage Centres en wordt in opdracht van Van Gogh Brabant en in samenwerking met Tinker Imagineers gemaakt. De drie musea krijgen tussen 2020 en 2022 een vernieuwde inrichting, waar de film onderdeel van is. ,,Het is voor een breed publiek. Zij die Van Gogh alleen kennen van De Zonnebloem zal het aanspreken, maar ook voor kenners zal de film interessant zijn. We verwerken wat diepere details die het voor hen weer heel aardig maakt."