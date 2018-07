Filialen AH in regio delen ijsjes en koud water uit aan senioren

"In samenwerking met het Ouderenfonds hebben de filialen een zorginstelling 'geadopteerd'. Wij hebben ons ontfermd over Aeneas", zegt assistent bedrijfsleider Bart de Jong van de AH aan de Ginnekenweg in Breda.

Met enkele medewerkers reed De Jong deze ochtend naar het verzorgingshuis aan de Zaart in Breda. "Andere winkels zijn bezig op andere plaatsen in Breda, Dongen, Baarle-Nassau, Oosterhout...", somt De Jong op.

Kratten

"We hebben 195 ijsjes meegenomen en een stuk of vijf kratten met flesjes koud water. Met en zonder bubbels. Zijn medewerkers delen de verfrissingen uit aan de bewoners. "Onder onze mensen is er altijd veel enthousiasme voor dit soort acties", weet De Jong.

"Eentje kwam er zelfs voor terug van de camping." De bewoners van Aeneas zuchten deze dagen onder de extreme hitte. "Veel van hen komen ook hiervoor niet van de afdeling af", zegt Annemarieke Lamper, de coördinator activiteiten van Aeneas.

Veel te warm

"Ze vinden het gewoonweg veel te warm, ook voor een ijsje. Maar er zijn toch veel mensen op af gekomen, ook van verschillende afdelingen. En je ziet ze genieten."

De ongeveer vijftig bewoners doen zich tegoed aan de raketjes en flesjes water, ondertussen geanimeerd kletsend. "Voor ons is dit de eerste keer dat we Aeneas bezoeken", aldus De Jong. "Hiervoor bezochten we altijd Ruitersbos, maar dat is aan een ander filiaal 'toebedeeld'. Of we dit vaker doen? Zeker, in de winter bijvoorbeeld komen we langs met soep."

Het Nationaal Ouderenfonds ziet deze acties van de supermarktketen als een welkom middel tegen de vereenzaming van ouderen. Met name in de zomerperiode, als veel mensen op vakantie zijn, krijgen ouderen in een zorginstelling soms maar een of twee mensen per maand op bezoek.