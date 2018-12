File opgelost na ongeval op A58 tussen Breda en Bergen op Zoom

Breda fonkelt en baadt in warme sfeer

16 december BREDA - Nog een dag of tien te gaan, maar wie zich dit weekeinde al in kerstsferen wilde onderdompelen, had de plekken in Breda voor het uitkiezen. Uiteraard was er Betoverend Breda, dat vrijdagavond officieel opende en tot en met 6 januari duurt. Het trok het eerste weekend al een hoop publiek, geholpen door het eerste sneeuwlaagje van deze winter. Maar ook buiten het centrum was het feestdagensfeer dat de kerstklok sloeg. Kerstmarkten in de binnenstad, Prinsenbeek, Princenhage, het Ginneken en de Belcrum vochten om de gunsten van het publiek, en allemaal wonnen ze. Aan belangsteling hadden ze geen van alle te klagen.