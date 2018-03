File op A58 na ongeval bij Bavel, linkerrijstrook weer open

Chaams Cabaret verkoopt al 800 kaartjes voor ju­bi­le­um­voor­stel­ling

14:54 CHAAM - Terugblikken zonder in herhaling te vallen. Geen ‘best of’. “Fragmenten van eerdere shows hebben we bewerkt en naar het heden toegetrokken,” zegt Toon Dekkers (65) over de jubileumvoorstellingen van het 1e Chaams Cabaret, dat 30 jaar bestaat. “We geven vier voorstellingen, voorafgegaan door een generale repetitie waarbij leden van de Bond van Ouderen en Chaamse schoolkinderen uit groep 8 gratis entree hebben.”