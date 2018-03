File op A58 na ongeval bij Bavel, linkerrijstrook afgesloten

Avans+ koopt gebouw aan Claudius Prinsenlaan in Breda

13:29 BREDA - Avans+, het commerciële opleidingsinstituut van Avans, heeft afgelopen week de koop van een gebouw aan de Claudius Prinsenlaan afgerond. Het is volgens Avans+ directeur Coen Toebosch de bedoeling dat de organisatie in 2020 intrek neemt in het pand.