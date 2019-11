File op A16 tussen Breda en Rotterdam door ongeluk bij Moerdijkbrug

Video Pinauto­maat verwoest door plofkraak bij winkelcen­trum Hoge Vucht in Breda

8:26 BREDA - Opnieuw is een pinautomaat van ABN Amro verwoest bij een plofkraak woensdagnacht aan de Antwerpsestraat in Breda. Rond half vier blies een tweetal de geldmachine in het winkelcentrum Hoge Vucht op. De schade is enorm.