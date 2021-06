File-explosie op snelwegen: thuiswerken verleden tijd?

Afgaand op de de dagelijkse fileberichten - 100 kilometer, 200 kilometer - komt de pre-coronadrukte op de weg weer snel in zicht. ANWB-filelezer Heleen de Geest: ,,We merken dat het gestaag drukker aan het worden is. De afgelopen periode zagen we echt weer spitsen. De avondspits begon al een paar maanden terug, hoewel nog niet in de mate van voor de lockdown. De laatste paar weken is die wel écht druk geworden. Ook de ochtendspits kwam de afgelopen twee weken weer flink op gang.”