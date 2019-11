File en vertraging op A16 en A27 door ongelukken

Groene daken erg in trek in Breda: gemeente verhoogt subsidie

8:30 BREDA - De groene daken-regeling in Breda is erg in trek. Dit jaar hebben al 89 particulieren en 3 bedrijven subsidie bij de gemeente aangevraagd om het dak op hun huis, berging, garage of bedrijfspand te vergroenen. In totaal gaat het om ruim 3.200 vierkante meter. In de drie voorafgaande jaren was dat bij elkaar 5.300 m2.