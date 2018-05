File door ongeluk op A58 bij Breda; file vanaf Tilburg

Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout staat rond 13.00 uur acht kilometer file. Weggebruikers lopen ruim een kwartier vertraging op. Het verkeer richting Breda of Antwerpen kan uitwijken via Roosendaal (A59, A16 en A58).

Het is niet bekend hoeveel auto’s bij de aanrijding betrokken zijn. Ook is het onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.