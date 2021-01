Fikse celstraf dreigt na schietpartij Bredaas café, maar advocaten pleiten vrijspraak verdachten

Hennepkwe­ke­rij aangetrof­fen in slaapka­mers van woning in Breda

9:41 BREDA - In de slaapkamers van een woning aan de Jeannette Houwingstraat in Breda is dinsdag een hennepkwekerij aangetroffen. Twee personen zijn aangehouden. Dat meldt de politie.