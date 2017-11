Figurant zijn in Breda: uren wachten voor een paar seconden roem

de dirigentBREDA Het is rond half twaalf in de ochtend. Daar zit ik. In een doorrookt bovenzaaltje van theater De Avenue in Breda. Voor me op het podium oefent een groepje danseressen een paar pasjes. Een travestiet schraapt zijn keel. Ik kijk achterom. Zie de camera. Met een beetje geluk is mijn linkerarm in beeld. Leuk.

Ik ben figurant deze donderdag. En ik ben niet alleen. Met een kleine tachtig anderen, uit heel Nederland en België, doe ik mee aan een paar scènes die voor speelfilm De Dirigent worden opgenomen in Breda.

Variétéshow

Wij zijn publiek in een variététheater ergens in de jaren twintig. Al om half acht melden we ons in een hectische Avenue. Daar krijgen we van de (toevallig uit Breda afkomstige) kostuumontwerpers Linda Bogers en Marianka Halters kleding uitgereikt. Spijkerbroeken worden vervangen door charleston-jurken, door kostuums van tweed. Haren gaan in de krul, poeder op gezichten.

Het is half acht. Het begin van een lange dag vol wachten. Daar zitten we, aan grote tafels. In onze kostuums. De tijd verdrijvend met een beetje lezen, kletsen, ervaringen uitwisselen. De sfeer onder crew en figuranten is ontspannen.

Lijk

Volledig scherm Edine Wijnands (m) als figurant op de filmset van 'De Dirigent'. © Else Loof/Pix4Profs Daar vertelt iemand hoe hij wel tien seconden in beeld was bij Michiel de Ruyter. Een ander overtroeft met die ene scene lang geleden dat hij van links naar rechts over de set mocht lopen. Renée Ketelaar uit Rotterdam figureert al twintig jaar, zegt ze. Ooit begonnen omdat een vriendin van haar zo graag lijk wilde zijn in een film. Een droom die nooit uitkwam. ,,Ze overleed helaas voor ze lijk kon zijn."



Bart uit België schept intussen op over die opname eerder dit jaar voor De Dirigent in Brussel. ,,Ze zochten een native English Speaker die journalist wilde spelen", vertelt hij trots. ,,Ik melde me, mocht ik 'Mister Goldsmith', roepen. Vier keer achter elkaar."



Hij wordt bewonderend aangekeken. een beetje jaloers. Want een zinnetje zeggen in een film. Het blijkt het hoogst haalbare voor een figurant.

Travestiet

Ik mag niks zeggen. En ook Joël van Veldhoven niet. Samen met vriendin Fern Bazuin woont hij tien meter naast De Avenue in de Waterstraat. ,,Toen er maandag voor deze film sneeuw in de straat werd gespoten, heb ik ons aangemeld als figurant", zegt hij. Dan kijkt hij sip naar zij knalrode jurk boven zij behaarde benen. ,,Tja, wist ik veel dat ze mij uit zouden kiezen als travestiet?"

Volledig scherm Joël van Veldhoven (links in rode jurk) is travestie zoent zijn vriendin Fern. Allebei hebben ze zich aangemeld als figurant voor De Dirigent die wordt opgenomen in hun eigen straat in Breda © Else Loof, pix4profs

Intussen verglijdt de dag. Af en toe onderbroken door figurantenbegeleider Barbara Dorrestein. Zij roept, wijst aan, vraagt vriendelijk. ,,Kunt u en u even mee naar boven komen? Waar is die meneer in dat blauwe jasje? En barman Niek?" Of: ,,Die rijen, komen jullie mee?" En soms: ,,We hebben iedereen nodig."

Sigaret

En daar gaat iedereen de trap op, neemt plaats aan de bar, aan één van de tafeltjes. Schat stiekem in wat de kans is dat hij straks in beeld is. Voelt een hand op het hoofd die even snel het haar goed doet, krijgt een sigaret in de hand geduwd, een glas met een drankje.

Het is 21.30 uur wanneer wij voor de laatste keer de set opstappen. Moe, inmiddels wat melig en toch: nog steeds enthousiast meespelend. Want hoe vermoeiend ook, het is en blijft een leuk idee om straks, al is het misschien één seconde, even in beeld zijn in een grote film.

Volledig scherm Figuranten van de filmset 'De Dirigent' die deze dagen wordt gefilmd in Breda © Else Loof, pix4profs

De Dirigent

De Dirigent is een speelfilm van Maria Peters (bekend van films als Sonny Boy en Kruimeltje). De film gaat over Antonia Brico, de in 1902 in Nederland geboren dirigente die als eerste vrouw de grootste symfonie-orkesten leidde. Hoofdrol wordt gespeeld door Christiane de Bruijn. Aan de film, die in het Engels en Nederlands is, nemen bekende Nederlandse acteurs als Gijs Scholten van Aschat en Annet Malherbe deel. In Breda werden van maandag tot en met donderdag een paar scènes opgenomen in Theater de Avenue. Naast de hoofdrolspeelster waren er enkele buitenlandse acteurs als Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield en Michael Watson-Gray (als travestiet Miss Denise). De figuranten zijn voor het leeuwendeel afkomstig van castingbureaus. Enkele Bredase figuranten reageerden op een oproep die begin deze week op Facebook verscheen. Een figurant krijgt voor een dag op de fimset een vergoeding van veertig euro. De Dirigent gaat naar verwachting najaar 2018 in première.