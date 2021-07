Fietstocht laat inwoners Zundert nadenken over de toekomst

Thema's

Aan een paar van die pleisterplaatsen is een thema gekoppeld. Zo gaat het bij de oude Rabobank in Zundert over Leefbaar & Gezond, wordt bij het Vogelrevalidatiecentrum gepraat over Aantrekkelijk & Waardevol. Bij Bon Appetit in Rijsbergen is Bereikbaar & Toegankelijk het thema, bij boomkweker Minoor in Wernhout is dat Economisch Vitaal en bij camping De Ossewei in Achtmaal gaat het gesprek over Duurzaamheid.