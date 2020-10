Fietsster naar ziekenhuis na botsing op kruising in Breda

Haast geboden met zon­ne-ener­gie in Breda

12 oktober BREDA - Zon als onuitputtelijke bron van gratis en duurzame energie. Maak er ook in Breda nog meer gebruik van dan nu het geval is. Leg daken vol met zonnepanelen, realiseer zonneparken. ,,De potentie is enorm, maar ze wordt tot nu toe onvoldoende benut.”