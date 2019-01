Fietsster lichtgewond na aanrijding met auto in Breda, fiets klem onder auto

Breepark: Laat de concurren­tie maar komen

10:32 BREDA - In de Brabanthallen in Den Bosch komt een mega-poptempel met 6.000 staanplaatsen, 3600 zitplaatsen. Dat is ruim de helft kleiner dan de hal op evenementenzone Breepark aan de A27 in Breda waar 13.000 mensen in kunnen. Een concurrent? ,,Ja en nee”, zegt commercieel directeur Anneke Stins van Breepark. ,,Wij richten ons ook op andere evenementen.”