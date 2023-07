Fietsster gewond bij aanrijding in Breda, automobilist rijdt door

Werkstraf voor maaltijdbe­zor­ger die zwaar ongeluk veroorzaak­te; medisch dossier slachtof­fer is 37 pagina’s lang

BREDA/PRINSENBEEK - Een 21-jarige automobilist uit Prinsenbeek die in augustus 2021 een aanrijding met ernstige gevolgen veroorzaakte in Breda is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. Daarnaast is hij een jaar zijn rijbewijs kwijt.