Fietsster gewond bij aanrijding door auto in Breda

ABG-gemeenten vinden onderdak in Au­dax-ge­bouw in Gilze

19:31 GILZE - Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen kiezen voor het centraliseren van hun gezamenlijke ambtelijke organisatie in het Audax-gebouw in Gilze. Dat blijkt uit voorstellen die de colleges van B en W aan hun gemeenteraden hebben gestuurd. Per 1 januari 2021 moet de verhuizing gerealiseerd zijn.