Fietsster gewond achtergelaten na ongeluk in Breda, automobilist rijdt door

video Doelpunten­ma­ker De Rooij: ‘We willen onze vakantie nog met een week uitstellen’

15 mei Kaj de Rooij gaf met de 1-0 het startsein voor wat uiteindelijk een overtuigende overwinning op FC Volendam werd, 4-1. De halve finale van de play-offs is bereikt, maar dat is als het aan de vleugelaanvaller uit Best ligt zeker niet het eindstation. ,,We willen onze vakantie nog zeker een week uitstellen, we zijn op de goede weg.”