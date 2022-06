Fietsster aangereden op kruising in Breda

Needle spiking, gebeurt het echt of niet? ‘Hoop mijn dochter nooit meer in deze staat te zien’

BREDA - Moeder Daniëlle is er vrijwel zeker van: haar dochter is tijdens een uitgaansavond in Breda slachtoffer geworden van needle spiking. ,,Hoe ik haar aantrof, maakte me heel angstig.” Maar bewijs voor needle spiking? ,,Dat is nog steeds niet gevonden”, zegt het Trimbos Instituut.

30 mei