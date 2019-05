Fietsster aangereden door automobiliste op Mastbosstraat in Breda

en toen Bredase atletiek­ver­e­ni­ging Sprint dankt bestaan aan Elfsteden­tocht van 1942

11:00 BREDA - Het Bredase Sprint, 77 jaar jong, is met circa 2000 leden de grootste loopsportvereniging van Nederland. Dat het bestaan van deze club in feite te danken is aan schaatsvereniging IJsvermaak (1885), valt te lezen in het jubileumboek ‘Het gras ontgroeid’, geschreven door Pedro Kneepkens (72), al 56 jaar clublid.