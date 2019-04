Fietspad langs Aa of Weerijs nu officieel geopend

Met de aanleg van de route is vorig jaar begonnen in Breda. Maar daar was het werk minder ingrijpend dan op het grondgebied van de gemeente Zundert, waar grotendeels een heel nieuw pad moest worden aangelegd. In Breda zijn vooral bestaande routes aan elkaar geknoopt door enkele (kortere) nieuwe verbindingen te maken.

In Zundert en Rijsbergen loopt het pad grotendeels direct langs de rivier. Op het grondgebied van Breda is dat veel minder het geval, omdat dat praktisch gezien onmogelijk is of omdat de natuur daar te kwetsbaar voor is. “In Breda kun je het meer zien als een netwerk van paden. Daar hoef je de route niet per se te volgen maar kun je er ook delen van gebruiken”, aldus Paul de Beer.

Zaartpark

De route start in Breda bij het Zaartpark langs de rivier. Daarna zijn er twee opties om de route te vervolgen. De eerste is via een doorsteek bij voetbalclub SAB en dan langs het Mastbos naar Effen. De tweede gaat parallel aan de zuidelijke rondweg, steekt over ter hoogte van het Novotel en gaat dan over een al langer bestaand fietspad naar Effen. Pas een stukje voorbij Effen kan écht langere tijd langs de rivier gefietst of gelopen worden.