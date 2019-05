FietsFiesta Breda wordt meer een echt festival

GroenLinks in Breda is bezorgd over ‘ontbossing’ in het Mastbos

8:00 BREDA - Hoe zit het met de bomenkap in het Mastbos? GroenLinks in Breda is bezorgd. Want worden de bomen misschien gebruikt voor het stoken van biomassa in de kolencentrale? Gaat de ontbossing niet ten koste van het ‘vangen’ van CO2? Boswachter Floris Hoefakker nuanceert.