Fietsersbond en wijkraad luiden noodklok: ‘Grijp in op Oude Vest’

VIDEOBREDA - De drukke kruising Oude Vest-Keizerstraat in Breda is een ramp voor fietsers. Dat concluderen de Fietsersbond en wijkraad stadshart/Valkenberg. Ze eisen direct ingrijpen: ,,Om erger te voorkomen. We zijn er al ruim twee jaar mee bezig, we hebben er nu echt genoeg van.”

Stevige woorden van Otto Knitel van de Fietsersbond. ,,Dit is by far het gevaarlijkste kruispunt van de stad. We hebben er talloze mails over gestuurd. Er moet nu echt iets gebeuren.” De reconstructie van de Oude Vest pakt volgens hem slecht uit. ,,Als je die tijdelijke chicane laat liggen, moet het wel veilig zijn voor alle verkeersdeelnemers. De meest intensief gebruikte fietsenstalling van de stad, aan de Oude Vest, is alleen nog via een gevaarlijke oversteek te bereiken. De aansluiting Keizerstraat op de Oude Vest is met bebording en oude belijning een levensgevaarlijke ramp voor fietser en voetganger.”

Ongevallen

Ook de kruising met de Molenstraat, waar de bibliotheek zit, is verre van ideaal, stelt ook Piet Maanders van de wijkraad. ,,Ik ben zelf laatst bijna voor m'n sokken gereden.” Knitel wijst op ongevallen, zoals dinsdagmiddag 5 februari toen lijndienst 119 tegen een fietsster botste, ter hoogte van de Molenstraat. ‘Gelukkig’ zonder ernstig letsel. ,,We krijgen reacties van bezorgde burgers. Een buspassagier die een noodstop meemaakte omdat de bus bijna een overstekende fietser aanreed. Een fietser die dacht dat hij tot aan de middenstreep kon doorrijden en zich doodschrok toen er opeens een bus aankwam. Van iemand die een gezinnetje met jonge kindjes op de fiets een levensgevaarlijke oversteek zag maken. Daar gaan doden vallen was haar oprechte zorg.”

Onderhoud

Hij pleit voor een vluchtheuvel op de Oude Vest waar fietsers zich even kunnen opstellen. ,,En aan de kant van de fietsenstalling twee richtingen voor fietsers, zodat ze niet meer hoeven over te steken bij de Molenstraat.” Een woordvoerster van de gemeente: ,,De huidige situatie bij de Oude Vest is zo ontstaan door onderhoud aan het historische riool. We zien dat dit een kwetsbare situatie is. Op korte termijn worden aanpassingen doorgevoerd. Op de langere termijn krijgt het project de ‘oostflank’ zijn beslag, de verkeersveiligheid wordt uiteraard ook meegenomen. Helaas is het niet mogelijk een ongeluk helemaal te voorkomen. Ook na aanpassingen blijft het een plek waar veel verkeer samenkomt en er kans op een ongeluk blijft bestaan.”